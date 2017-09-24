الدسوقي رشدي: «الغلوشة» أخطر تنظيم إرهابي في مصر (فيديو)

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تحدث الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أمس السبت، عن أخطر تنظيم يهدد الدولة المصرية، والذي أطلق عليها مسمى «تنظيم الغلوشة الإرهابي».

وأضاف رشدي خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»: «التنظيمات عندنا في مصر أنواع فمنها العصابي اللي بيهدد الناس وبيسرقها، وأخرى خاصة بتجارة الأعضاء البشرية، واختطاف الأطفال، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بتأشيرات الحج، فكل هذه العصابات يستطيع الأمن التعامل معها، ولكن تنظيم الغلوشة الجديد لا نعرف له أول من آخر، فهو مختص بالتشويش على كل حاجة حلوة بتحصل في حياتنا».