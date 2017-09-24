مدير أمن قنا: توقيع الكشف الطبي علي 53 سجينا بمركز شرطة قوص
مدير أمن قنا: توقيع الكشف الطبي علي 53 سجينا بمركز شرطة قوص
03:42 ص الأحد 24 سبتمبر 2017
قنا - أ ش أ
وقعت قافلة طبية نفذتها مديرية أمن قنا، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، الكشف الطبي على 53 من السجناء والمحتجزين بقسم شرطة قوص، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
قال مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، اللواء علاء محمود العياط، إن تلك القافلة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بتوفير أفضل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمحتجزين واستكمالا لمنظومة حقوق الإنسان.
وأوصت القافلة الطبية بتحويل 3 منهم لمستشفى قوص لإجراء جراحات لهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحويلهم بالتنسيق مع النيابة العامة.
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