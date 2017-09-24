الرئيس ترامب: صاروخ إيران البالستي قادر على الوصول إلى إسرائيل

واشنطن - أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصاروخ الباليستي - الذي أطلقته إيران بالأمس - قادر على الوصول إلى إسرائيل.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة عن ترامب قوله "إن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015"، متهماً طهران بالتعاون مع بيونج يانج.

وكانت إيران أعلنت في وقف سابق نجاح إطلاق صاروخ "خرمشهر" الذي يبلغ مداه ألفي كيلومتر ويمكن تزويده برؤوس متعددة.