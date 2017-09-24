أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

طاهر أبو زيد: الأهلي هزم المتربصين والتحكيم الفاسد (فيديو)

Google+ Print
طاهر أبو زيد: الأهلي هزم المتربصين والتحكيم الفاسد (فيديو) طاهر أبو زيد: الأهلي هزم المتربصين والتحكيم الفاسد (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة ونجم الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر هزم جميع المتربصين به بالفوز على الترجي التونسي، في «رادس»، معلقًا: «النهاردة يوم تاريخي للأهلي، وسط تحكيم ظالم وفاسد».

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.  

وأشاد «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج « الأهلي»، الذي يعرض على قناة النادي، بجمهور القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه كان نموذجًا رائعًا في مباراة الذهاب بـ «برج العرب»، وفي ملعب «مختار التتش» قبل سفر اللاعبين لتونس.

شاهد أيضا

ووجه «مارادونا النيل»، التحية لمنظومة النادي الأهلي، بدءًا من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر، مرورًا بالجهاز الفني واللاعبين، على المجهود الكبير الذي بذلوه الجميع في الفترة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300