طاهر أبو زيد: الأهلي هزم المتربصين والتحكيم الفاسد (فيديو)

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قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة ونجم الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر هزم جميع المتربصين به بالفوز على الترجي التونسي، في «رادس»، معلقًا: «النهاردة يوم تاريخي للأهلي، وسط تحكيم ظالم وفاسد».

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وأشاد «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «ستاد الأهلي»، الذي يعرض على قناة النادي، بجمهور القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه كان نموذجًا رائعًا في مباراة الذهاب بـ «برج العرب»، وفي ملعب «مختار التتش» قبل سفر اللاعبين لتونس.

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ووجه «مارادونا النيل»، التحية لمنظومة النادي الأهلي، بدءًا من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر، مرورًا بالجهاز الفني واللاعبين، على المجهود الكبير الذي بذلوه الجميع في الفترة الماضية.