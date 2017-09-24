عبد الله السعيد: هدف الترجي زاد رغبتنا في الفوز (فيديو)

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أكد عبد الله السعيد، نجم النادي الأهلي، أن لاعبي فريقه بدأوا مباراة الترجي التونسي، بضغوطات نفسية أثرت نسبيًا على أداءهم، قبل أن تتحسن الأمور في الشوط الثاني.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وأضاف السعيد، خلال تصريحاته عقب المباراة لـ «قناة الأهلي»، أن الهدف الذي سجله الترجي منح الفريقه حرية وروح قتالية أكبر في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن فريقه صنع فرص تهديفية كثيرة، واستطاع حسم بطاقة التأهل.