البدري: تعرضت للإصابة أثناء احتفالي مع جمهور الأهلي (فيديو)

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كشف حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تعرضه للإصابة بمزق بأثناء احتفاله مع جماهير القلعة الحمراء، بالفوز على الترجي في تونس.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال «البدري»، خلال تصريحاته لـ «قناة الأهلي»، أنه قام بالركض سريعًا نحو الجماهير، عقب اطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، مشيرًا إلى أنه قام بوضع الثلج على قدمه لتخفيف آلام الاصابة.