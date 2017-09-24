أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب ينتقد الاتفاق النووي مع إيران مجددا بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة

Google+ Print
ترامب ينتقد الاتفاق النووي مع إيران مجددا بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة ترامب ينتقد الاتفاق النووي مع إيران مجددا بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة

مصراوي Masrawy

ينتقد الاتفاق النووي مع إيران مجددا بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة

02:13 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

ترامب ينتقد الاتفاق النووي مع إيران مجددا بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة

واشنطن - أ ش أ

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده للاتفاق النووي مع إيران بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية، الليلة، دون المزيد من التفاصيل.

وكان التلفزيون الإيراني قد نشر يظهر لحظة إطلاق صاروخ (خرمشهر)، مشيرا إلى أن الصاروخ يقدر على حمل عدة رؤوس حربية ويستطيع التحليق لمسافة 2000 كيلومتر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • تظاهرة في بيونغ يانغ تأييدا لمواقف كيم ضد ترامب

    أخبار

  • إيران تختبر صاروخا باليستيا جديدا

    أخبار

  • جابريل: ميركل وشويبله يمارسان السياسة وفقا لنموذج ترامب

    أخبار

إعلان

14f8114ced.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته