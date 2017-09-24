ترامب ينتقد الاتفاق النووي مع إيران مجددا بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة

واشنطن - أ ش أ

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده للاتفاق النووي مع إيران بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية، الليلة، دون المزيد من التفاصيل.

وكان التلفزيون الإيراني قد نشر فيديو يظهر لحظة إطلاق صاروخ (خرمشهر)، مشيرا إلى أن الصاروخ يقدر على حمل عدة رؤوس حربية ويستطيع التحليق لمسافة 2000 كيلومتر.