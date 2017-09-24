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«فيفا» يهنئ الأهلي بإقصائه الترجي والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

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«فيفا» يهنئ الأهلي بإقصائه الترجي والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال «فيفا» يهنئ الأهلي بإقصائه الترجي والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

التحرير

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هنا الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» النادى الأهلى عبر حسابه على فيسبوك لفوزه على الترجى التونسى، وتأهله للدور نصف النهائي من بدورى أبطال إفريقيا، مساء السبت.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.  

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ونشر حساب «فيفا»، صورة للمارد الأحمر، معلقًا عليها: «الأهلى المصرى وعد جماهيره وأوفى وعوّض نتيجة الذهاب بفوز 2 -1 على الترجى فى ملعب رادس ليتأهل عن جدارة إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا».

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التحرير

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