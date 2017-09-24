الوداد يُطيح بـ«حامل اللقب» ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

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تمكن فريق الوداد المغربي من الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بركلات الترجيح 3-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء الإياب بفوز الوداد بهدف نظيف ليعادل نتيجة لقاء الذهاب ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي أطاحت بحامل اللقب.

أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب صلاح الدين السعيدي في الدقيقة الـ20 من زمن المباراة، وواصل الوداد ضغطه طوال المباراة محاولًا تسجيل هدف الصعود لكن دون جدوي ليلجأ الفريقان للركلات الترجيحية مباشرة لفض النزاع بينهم والتي ابتسمت لأصحاب الأرض.

بتلك النتيجة أصبح الوداد ثالث الفرق المتأهلة لنصف النهائي رفقة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في انتظار الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس الليبي، ويواجه الوداد اتحاد العاصمة في دور الـ4 وينتظر الأهلي المتأهل من مباراة الغد.