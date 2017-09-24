مرتضى: «لو مباركتش للأهلي أبقى مريض نفسي» (فيديو)

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حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تهنئة النادي الأهلي بفوزه على الترجي التونسي، وتأهله لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه كان أول الداعمين للفريق الأحمر، معلقًا: «أي حد يعمل غير كده يبقى مريض نفسي».

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

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وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت من برنامج «ملعب الشاطر»، الذي يقدمه إسلام الشاطر، على قناة المحور، أنه دافع عن شريف إكرامي، حارس الاهلي، بعد خطئه في مباراة الذهاب أمام الترجي، مؤكدًا أن بعض جماهير الأهلي والزمالك مرضى نفسيين على حد وصفه، وأن بعض الإعلاميين يطلقون تصريحات مستفزة تؤدي إلى التعصب.