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إصابة ستة أشخاص بعد رش "مادة ضارة" في لندن

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إصابة ستة أشخاص بعد رش "مادة ضارة" في لندن إصابة ستة أشخاص بعد رش "مادة ضارة" في لندن

مصراوي Masrawy

إصابة ستة أشخاص بعد رش "مادة ضارة" في لندن

01:01 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

لندن - (د ب أ):

ذكرت شرطة العاصمة البريطانية لندن مساء السبت أن ستة اشخاص من المعتقد أنهم أصيبوا بعد أن رشت مجموعة من الذكور "مادة ضارة" في مركز تسوق شرقي لندن.

وتم استدعاء الشرطة قبل الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) إلى المنطقة الواقعة بالقرب من مركز ستراتفورد بعد الإبلاغ عن إصابة عدد من الاشخاص في مواقع مختلفة.

وذكرت الشرطة في بيان لها انه تم القبض على رجل يشتبه في قيامه بإلحاق إصابة بدنية خطيرة.

وأفاد شهود عيان عن مشاهد الذعر في أعقاب الحادث، حيث سارع الضحايا إلى تنظيف جراحهم بالماء. وقالوا إن الهجوم وقع بعد خلاف بين مجموعة من الاشخاص.

ووصف الضباط الحادث بأنه اعتداء بالأحماض الحارقة.

وفي الأشهر الأخيرة، وقع عدد من الهجمات المماثلة في لندن شملت رش مواد ضارة، من بينها اثناء عمليات سطو.

وأفاد بيان للشرطة بأن الحادث لا يجري التعامل معه على انه عمل إرهابي.

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