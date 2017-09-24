ننشر أسماء الفائزين بجائزة هيكل للصحافة العربية

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قررت لجنة التحكيم بجائزة هيكل الصحافة العربية هذا العام حجب الجوائز، لقلة عدد المتقدمين، كما قررت تسليم 3 جوائز تشجيعية.

وحصل على تلك الجوائز كل من الزميل محمد بصل، رئيس القسم القضائي بجريدة الشروق، عن تغطيته العميقة للشؤون القضائية، والزميل أحمد حسن عبد العزيز كأفضل مراسل في تغطية الحروب، والكاتبة غادة الشريف عن أعمالها المرتبطة بحقوق المرأة.

وشهد الحفل حضورا مميزا لعدد من رجال الدولة والثقافة والإعلام، وأبرزهم: محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب فهمي هويدى، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عبدالله المغازي، وزير الثقافة الأسبق، وعبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، جورج إسحاق، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس القومي ولحقوق الإنسان، جمال فهمي، رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

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ومن الإعلاميين، أسامة الشيخ، رئيس قناة أون سبورت، والإعلامي محمود سعد، والإعلامي شريف عامر، الكاتب الصحفي أيمن الصياد، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة الشروق للنشر، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية نهال كمال، الصحفية أمينة شفيق، محمد عبدالهادي علام، رئيس تحرير مؤسسة الأهرام السابق، والكاتبة أهداف سويف، والصحفية نور الهدي زكي.

تأسست مؤسسة هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.