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متعب يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا

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متعب يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا متعب يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا

التحرير

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قال عماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتأهل خلالها الفريق بهذه الطريقة خارج أرضه، وهذا يرجع إلى أن لديه لاعبين كبار، وأصحاب خبرات في البطولات الإفريقية.

وأضاف متعب، أن تخطي الترجي التونسي والتأهل إلى الدور نصف النهائي يعد خطوة كبيرة للأهلي نحو تحقيق اللقب الإفريقي.

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ووجه متعب الشكر إلى جمهور الأهلي الذي ساند الفريق في المران قبل السفر أو على ملعب "رادس"، ووعد ببذل كل الجهد من أجل تحقيق اللقب الإفريقي واهدائه إلى الجمهور الذي يقف معهم دائمًا.

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التحرير

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