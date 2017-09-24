شريف إكرامي: جمهور الأهلي كلمة السر في الفوز على الترجي

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قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تحقيق الفوز على الترجي في ملعب رادس يعود إلى أن الأهلي فريق كبير ويملك شخصية قوية حتى عندما يلعب خارج ملعبه.

وأضاف إكرامي أن اللعب في نادٍ كبير مثل الأهلي يتطلب تحمل الضغوط، وتخطي أي مباراة جيدة أو سيئة والتفكير فقط في المواجهات المقبلة.

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وتابع إكرامي: « أشكر جمهور الأهلي الذي ساندني وهتف لي «العب ما يهمكش» في التدريب، لأن هذا الدعم جعلني أتخطى مباراة الذهاب سريعًا وأفكر في مواجهة العودة في رادس وكانوا كلمة السر في فوز اليوم».