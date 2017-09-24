طلاب كوريا الشمالية يساندون "الزعيم كيم"
12:25 ص الأحد 24 سبتمبر 2017
طلاب كوريا الشمالية يساندون الزعيم كيم
القاهرة – (مصراوي)
شهدت عاصمة كوريا الشمالية بيونجيانج مسيرة طلابية حاشدة لتأييد الزعيم الكوري كيم يونج أون، ومنددين بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد زعيمهم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الصورة التي التقطها مصور وكالة الأنباء الفرنسية السبت، يرتدي ألاف الطلاب قمصانًا بيضاء ورابطات عنق حمراء حاملين الأعلام الحمراء لحزب العمال الحاكم في البلاد.
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