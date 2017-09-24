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طلاب كوريا الشمالية يساندون "الزعيم كيم"

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طلاب كوريا الشمالية يساندون "الزعيم كيم" طلاب كوريا الشمالية يساندون "الزعيم كيم"

مصراوي Masrawy

طلاب يساندون "الزعيم كيم"

12:25 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

طلاب كوريا الشمالية يساندون الزعيم كيم

القاهرة – (مصراوي)

شهدت عاصمة كوريا الشمالية بيونجيانج مسيرة طلابية حاشدة لتأييد الزعيم الكوري كيم يونج أون، ومنددين بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ضد زعيمهم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي الصورة التي التقطها مصور وكالة الأنباء الفرنسية السبت، يرتدي ألاف الطلاب قمصانًا بيضاء ورابطات عنق حمراء حاملين الأعلام الحمراء لحزب العمال الحاكم في البلاد.

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