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الشامي لـ«التحرير»:أنا أول من توقعت تأهل الأهلي من رادس وسنتوج باللقب

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الشامي لـ«التحرير»:أنا أول من توقعت تأهل الأهلي من رادس وسنتوج باللقب الشامي لـ«التحرير»:أنا أول من توقعت تأهل الأهلي من رادس وسنتوج باللقب

التحرير

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أعرب عبد الله الشامي لاعب النادي الاهلي الجديد عن سعادته البالغة بفوز الفريق علي حساب الترجي التونسي والتأهل الي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال الشامي في تصريحات خاصة للتحرير أنه أول من توقع فوز الأهلي علي الترجي وتأهله من قلب رادس وسجل ذلك بالصوت والصورة عندما تم استضافته في أحد البرامج.

وأضاف المدافع السوري أن الاداء في الشوط الأول كان مثيرًا للقلق خاصة بعد أن أحرز الترجي هدف التقدم من ضربة جزاء لكن الأهلي في الشوط الثاني قدم ملحمة بمعني الكلمة في العزيمة والاصرار والتحدي ونجح في التعادل ثم الفوز في واحدة من اللقاءات التاريخية في كرة القدم.

وواصل الشامي: «فوز الاهلي علامة علي انه سيتوج بالبطولة انا اشعر بمثل هذه الامور، لقد تجاوزنا العقبة الاساسية التي كانت الاكبر والاخطر الا وهي الترجي».

وعن اداء الثنائي نجيب وربيعة قال الشامي: «لا اجد كلمات لوصف الجرينتا والصلابة والقوة التي لعب بها لقد تألقوا وحافظوا علي النتيجة إنهم رائعين بحق وانا اشكرهم واقدم لهم التحية علي هذه الروح والحالة الفنية التي ظهروا بها».

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التحرير

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