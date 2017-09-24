من سعيدو إلى أجايي وأزارو.. كيف تغيّرت «خامة» أفارقة الأهلي في عهد طاهر

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كتب: عاصم سلامة

تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الترجي بهدفين لهدف، في لقاء العودة الذي أقيم في ملعب رادس، وشهد اللقاء تألق النيجيري جونيور أجايي، والذي شارك بعد دقيقتين من بداية الشوط التاني، وأحرز هدف الفوز لفريقه ليقودهم لنصف نهائي البطولة.

ويعد أجايي هو امتداد لسلسلة المهاجمين الأفارقة الذين تألقوا مع الأهلي في عهد «طاهر» الذي يمتاز في تعاقداته مع المهاجمين الأجانب منذ توليه رئاسة النادي الأحمر، والذي تستعرضه «التحرير» في السطور التالية..

- صلاح الدين سعيدو

أول تعاقدات «طاهر» مع المهاجمين الأفارقة بدأت بالإثيوبي صلاح الدين سعيدو الذي كان ينشط في الدوري المصري وبالتحديد في فريق وادي دجلة، ليقدم موسم مخيب مع الأهلي 2014-2015 مع توالي الإصابات ويرحل عند نهاية الموسم، والغريب أن «سعيدو» يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا مع فريقه سان جورج الذي ودع البطولة بـ7 أهداف رفقة التونسي طه ياسين الخنيسي، الذي ودع البطولة أيضًا.

- بيتر إيبي

تعاقد الأهلي مع بيتر إيبي، قادمًا من الدوري النيجيري في صفقة مفاجئة في الانتقالات الشتوية 2015، ولم يقدم أي مردود ليرحل للإنتاج الحربي في نهاية موسم، بعد إحرازه هدفين فقط مع الأهلي في الدوري.





- جون أنطوي

تعاقد الأهلي مع جون أنطوي، قادمًا من الشباب السعودي مقابل مليون دولار، وخاض الغاني موسم 2015-2016 الذي كان مخيبًا للآمال على المستوى المحلي، قبل أن يحرز هدفا في الكونفدرالية الأفريقية ويحقق الفوز للأهلي على الترجي في ملعب رادس بهدف نظيف، ويساعده في تصدر مجموعته والوصول لنصف النهائي قبل توديعه البطولة على يد أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي.

- ماليك إيفونا

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يعد ماليك إيفونا أحد أكثر اللاعبين تألقًا مع الأهلي، إذ جاء في بداية موسم 2015-2016 قادمًا من الوداد المغربي في صفقة قياسية، بعد صراع مع الزمالك.

الدولي الجابوني تألق رفقة المارد الأحمر محرزًا 12 هدفًا في الدوري وساعد الأهلي على استرداد اللقب، كما تألق على الصعيد الأفريقي في بطولة الكونفدرالية، بتسجيل هدفين في لقاء نصف النهائي أمام أورلاندو، لكن لسوء حظه انتهى اللقاء بهزيمة الأهلي برباعية وتوديعه للبطولة.

- كوليبالي

تعاقد الأهلي مع الإيفواري سليمانى كوليبالي قادمًا مع الدوري الأسكتلندي في صفقة غير متوقعة في الانتقالات الشتوية 2017، وأشركه البدري أمام الداخلية بعد شهرين مع تعاقد الأهلي معه ويسجل هدفين، ويقود الأهلي للفوز تبعهم 4 أهداف في الدوري، قبل أن يهرب من مصر بصورة مفاجئة، متعللًا بالاضطهاد الديني.

جونيور أجاي

تعاقد الأهلي مع اللاعب النيجيري قادمًا من الصفاقسي التونسي في صفقة قياسية أيضًا في بداية موسم 2016-2017، ليتألق اللاعب محرزًا 8 أهداف في الدوري، كما أحرز 3 أهداف في بطولة أفريقيا الحالية أهمهم في مرمى الترجي اليوم ليقود الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد مباراة عصيبة حول مسارها تمامًا.









- وليد أزراو

تعاقد الأهلي مع الدولي المغربي قادمًا من الدفاع الحسني المغربي في صفقة كلفت خزينة الأهلي أمولًا طائلة في صيف 2017،ليبدأ الاعب رحلة اثبات نفسه مع الأهلي باحرازه لهدف في البطولة العربية تلاه آخر في بطولة أفريقيا أمام الترجي في ملعب برج العرب عادل به النتيجة بعد تأخر الأهلي ليمنح الأمل في تونس وهو ما تحقق بالفعل بصعود المارد الأحمر.