إكرامي يكشف سر بكاء «شريف» بعد الفوز على الترجي (فيديو)

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كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي سابقا، عن سر تألق نجله «شريف إكرامي»، الحارس الحالي للنادي الأحمر، مؤكدًا أنه يملك ثقة كبيرة في إمكانياته وزملائه، ولا يتأثر بالانتقادات التي يتعرض لها.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال «إكرامي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الحريف» الذي قدمه إبراهيم فايق على قناة dmc sports، إنه طالب «شريف» بنسيان ما حدث في مباراة الذهاب، والتركيز في مباراة الإياب، مشيرًا إلى أنه كان لديه غيظ وغل شديدين، وهو ما ظهر عليه بعد انتهاء مبارة اليوم بفوز الأهلي، وجعله يجهش في البكاء.

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ودخل شريف إكرامي، في نوبة بكاء، عقب فوز فريقه على الترجي التونسي، والتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت.

وكان «إكرامي»، قد تسبب في الهدف الثاني في شباك المارد الأحمر، بمباراة الذهاب على ملعب برج العرب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



