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نجم الأهلي: «أقسم بالله لو بعرف أزغرط كنت زغرطت» (فيديو)

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نجم الأهلي: «أقسم بالله لو بعرف أزغرط كنت زغرطت» (فيديو) نجم الأهلي: «أقسم بالله لو بعرف أزغرط كنت زغرطت» (فيديو)

التحرير

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علق عبد الحميد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق على فوز الفريق الأحمر، على مضيفه الترجي التونسي، وتأهله للدور نصف النهائي  للدوري ببطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، قائلًا: «أقسم بالله لو بعرف أزغرط كنت زغرطت».

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة. 

وأضاف حسن، خلال برنامج « الأهلي»، الذي يقدمه على قناة القلعة النادي، «طول ما إحنا عايشين هنفضل ندي دروس للملايين، الأهلي رد على كل الناس، وكان قد التحدي».

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