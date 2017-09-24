«أزارو» يخضع للأشعة لتحديد حجم إصابته

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يخضع الدولي المغربي، وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإشعة على العضلة الخلفيىة، بعد عودة بعثة القلعة الحمراء من تونس.

وخرج مهاجم المادر الأحمر من مباراة الترجي التونسي، بسبب شعوره بشد في العضلة الخلفية، وقام حسام البدري، المدير الفني للقلعة الجمراء بإجراء تبديل بخروج "أزارو" ونزول هشام محمد.

شاهد أيضا

وسيتم إجراء أشعة من جانب خالد محمود طبيب الأهلي، لتحديد حجم إصابة المغربي، وتحديد مدة غياب اللاعب.

ونجح الأهلي في الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الترجي التونسي، حيث تعادل الفريقين في لقاء الإياب بالقاهرة 2-2 بينما نجح المادر الأحمر في إنهاء لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد لتكون مجموع المبارتين (4-3) لصالح الأهلي.