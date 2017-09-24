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عبد الحفيظ يبحث ترتيبات معسكر الأهلي مع «الحبشي»

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عبد الحفيظ يبحث ترتيبات معسكر الأهلي مع «الحبشي» عبد الحفيظ يبحث ترتيبات معسكر الأهلي مع «الحبشي»

التحرير

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خاطب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، نبيل الحبشي، السفير المصري بتونس، بتوفير ملعب لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المُقبلة.

وقرر الجهاز الفني للمارد الأحمر، البقاء في تونس حتى موعد مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد أيام 29 أو 30  سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل.

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ومن المنتظر أن يعقد عبد الحفيظ جلسة مع السفير المصري بتونس، من أجل الاستقرار على الملعب الذي سيخوض عليه النادي الأهلي تدريباته طوال الفترة المُقبلة.

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التحرير

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