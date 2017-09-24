معلول: عمري ما أنكر جميل الأهلي (فيديو)

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وجه علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة لجمهور النادي الذي ساند الفريق، وكان وراءه حتى بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين مقابل هدفين.

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وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال «معلول»، خلال تصريحاته عقب المباراة لـ «قناة الأهلي» إن المارد الأحمر تغلب اليوم على فريق كبير مثل الترجي وعلى ملعبه وبين جماهيره، متمنيًا أن يحافظ اللاعبون على نفس المستوى الجيد في الأدوار المقبلة بالبطولة.

وأكد «معلول» أن الأهلي كان قادرًا خلال مباراة اليوم عل تحقيق الفوز بأكثر من هدفين، ولكن عدم التوفيق جعل المباراة تنتهي بهذه النتيجة، مضيفًا أن القادم أفضل.

وعن أداءه الرائع في اللقاء، أكد الظهير الدولي أن ذلك أفضل رسالة للرد على من يشككون في انتماءه للقلعة الحمراء، معلقًا: «عمري ما أنكر جميل الأهلي».