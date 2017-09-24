صور تُظهر تسلق طلاب أسوار مدرسة ابتدائية لحجز المقاعد الأولى بأسيوط
صور تُظهر تسلق طلاب أسوار مدرسة ابتدائية لحجز المقاعد الأولى بأسيوط
12:16 ص الأحد 24 سبتمبر 2017
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أقدم مدرسة بالسويس أسوارها حوائط للمنازل المجاورة
أسيوط – أسامة صديق:
تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لطلاب وهم يتسلقون سور وحوائط مدرسة منقباد للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة أسيوط التعليمية.
وأظهرت الصور عددًا من الطلاب وهم يتسلقون السور الحديدي، ومنه إلى حائط المدرسة، ثم الدخول إلى الفصول لحجز المقاعد الأولى.
وتبين من خلال توقيت التقاط الصور أنها في وقت مبكر من صباح يوم السبت، قبل مواعيد الحضور الرسمية لإدارة المدرسة.
كانت مديرية التربية والتعليم، اتخذت عدة إجراءات مسبقة لمنع الطلاب من التسرب خلال اليوم الدراسي، غير أن المسئولين لم يتنبهوا لمحاولات تسلق الحوائط لحجز المقاعد في الصفوف الأولي بالفصول.
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