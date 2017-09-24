اليوم.. جنايات القاهرة تستمع للشهود في مقتل الصحفية ميادة أشرف
اليوم.. جنايات القاهرة تستمع للشهود في مقتل الصحفية ميادة أشرف
12:16 ص الأحد 24 سبتمبر 2017
الصحفية ميادة أشرف
كتب - محمود السعيد:
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، سماع الشهود في محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، على خلفية تورطهم في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس، أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف، وماري جورج.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار صابر العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأشرف شاكر.
أكدت التحقيقات تورط قيادات جماعة الإخوان، وقيادات "تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة؛ لاستهداف الإعلاميين، ومنعهم من كشف جرائمهم، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة.
واعترف 25 متهما -في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام إلى لجان العمليات النوعية، وتدبيرهم للتجمهر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.
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