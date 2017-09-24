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اليوم.. "مرسي" و26 آخرين أمام الجنايات في "اقتحام السجون"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. "مرسي" و26 آخرين أمام الجنايات في "اقتحام السجون"

12:14 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

احدى جلسات مُحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي

كتب – محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأحد، مُحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"اقتحام السجون".

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.

وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، والسجن المؤبد لـ20 متهما حضوريا.

تضم القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتعود إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون".

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