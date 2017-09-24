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اليوم.. دفاع "القرضاوي" يترافع أمام المحكمة العسكرية في "اغتيال وائل طاحون"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. دفاع "القرضاوي" يترافع أمام المحكمة العسكرية في "اغتيال وائل طاحون"

12:12 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

المحكمة العسكرية

كتب – محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع يوسف القرضاوي، ومحمود غزلان، عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، و49 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال العقيد وائل طاحون"، رئيس مباحث المطرية السابق.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، بالتنسيق مع بعض التيارات الدينية المتشددة وبعض التيارات اليسارية، وتأسيسهم التحالف الداعم للجماعة الإرهابية، المسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إضافة إلى صدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء التحالف الهاربين، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، لاستهداف مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين تأسيس لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتيال العقيد وائل طاحون، في أبريل من العام الماضي، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

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