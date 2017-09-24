أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على سيد مشاغب و15 آخرين في "أحداث الدفاع الجوي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على سيد مشاغب و15 آخرين في "أحداث الدفاع الجوي"

12:09 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

سيد مشاغب

كتب – محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، الحكم على 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين فريقي وإنبي، وأسفرت عن مقتل 20 من مشجعي الأبيض.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهمًا بينهم سيد مشاغب لمحكمة الجنايات؛ بتهمة قتل 22 مشجعًا.

وقالت التحقيقات إن جماعة الإخوان استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من "وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث.

وأسندت النيابة إلى للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مواد مفرقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين في "فض رابعة" لـ٧ أكتوبر

    أخبار

  • أول تعليق من المستشارة نادية الشهاوي على استبعادها من ترشيحات "الوطنية

    أخبار

  • اليوم.. محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

    أخبار

  • 3 قضايا تورط فيها مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق

    أخبار

إعلان

9a0eefb026.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري