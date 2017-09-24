اليوم.. الحكم على سيد مشاغب و15 آخرين في "أحداث الدفاع الجوي"

كتب – محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، الحكم على 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وإنبي، وأسفرت عن مقتل 20 من مشجعي الأبيض.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهمًا بينهم سيد مشاغب لمحكمة الجنايات؛ بتهمة قتل 22 مشجعًا.

وقالت التحقيقات إن جماعة الإخوان استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من "وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث.

وأسندت النيابة إلى للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مواد مفرقعة.