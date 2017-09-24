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اليوم.. الحكم في طعن مالك ومدير "كافيه مصر الجديدة" على حبسهما

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم في طعن مالك ومدير "كافيه الجديدة" على حبسهما

12:05 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

كتب - محمود السعيد:

تصدر محكمة جنح النقض، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من أسامة النجار صاحب كافيه "كييف"، الذي شهد واقعة قتل الشاب محمود بيومي، وعبد الرؤوف محمود مدير الكافيه، على الحكم الصادر ضدهما، بالحبس عامين مع الشغل في اتهامهما باحتجاز الزبائن وإجبارهم على دفع مبالغ دون وجه حق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كافيه مصر الجديدة".

كانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قضت بتأييد حبس أسامة النجار، وعبد الرؤوف محمود، مالك ومدير الكافيه عامين مع الشغل؛ بتهمة احتجاز زبائن، والتحصل على أموالهم دون حق بعد رفض الاستئناف المقدم منهما.

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