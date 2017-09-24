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التحالف العربي: الدفاع الجوي السعودي استهدف منصة إطلاق صاروخ باليستي في اليمن

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مصراوي Masrawy

التحالف العربي: الدفاع الجوي السعودي استهدف منصة إطلاق صاروخ باليستي في اليمن

11:59 م السبت 23 سبتمبر 2017

التحالف العربي: الدفاع الجوي السعودي استهدف منصة إطلاق صاروخ باليستي في اليمن

قوات الدفاع الجوي السعودي - ارشيفية

عدن – (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي استهدفت منصة إطلاق صاروخ باليستي داخل الأراضي اليمنية.

وذكرت قوات الدفاع الجوي السعودية، طبقا لقناة "سكاي نيوز" بالعربية مساء اليوم السبت، أنها دمرت صاروخا أُطلِق من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط.

وكانت غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي قد دمرت في وقت سابق تعزيزات قتالية لمسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، في محافظة تعز 275 كيلومترا جنوبي صنعاء.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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