فتح تدعو حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "الذهاب" لغزة

رام الله - (د ب أ):

دعت اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "الذهاب" لقطاع غزة.

ودعت اللجنة المركزية لفتح بعد اجتماعها برئاسة عباس في مدينة رام الله حكومة الوفاق الوطني للذهاب إلى قطاع غزة لـ"تقييم الوضع والبدء في عملية تمكين حقيقية وممارسة الصلاحيات في كل المجالات".

وجاءت دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح بعد ستة أيام من إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في غزة التي شكلت منذ شهور وتمكين حكومة الوفاق (المشكلة منذ 2014 بموجب تفاهمات سابقة للمصالحة) من استلام حكم القطاع.

ووصفت اللجنة المركزية هذا الموقف من حماس بأنه "تطور إيجابي"، مؤكدة استعدادها للتعامل بجدية مع هذا التطور واستعدادها لمزيد من الحوارات لـ "التوصل لرؤية تفصيلية لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة".

وشكرت اللجنة المركزية مصر على جهودها "من أجل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام" بعد أن كانت القاهرة استضافت وفدين رفيعين من فتح وحماس على حدة.

ودعت اللجنة المركزية "كافة الدول الشقيقية والصديقة إلى تعزيز مساعداتهم لقطاع غزة وتوجيها إلى حكومة الوفاق الفلسطينية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة".