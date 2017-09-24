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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:47 م السبت 23 سبتمبر 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

ما بين إعلان إيران اختبارها صاروخا باليستيا جديدا واقتراب قاذفات أمريكية العاصمة الكورية الشمالية من بيونج يانج، وبينهما مباحثات في بغداد حول استفتاء كردستان، كانت الأحداث العالمية، يوم السبت سريعة ومتلاحقة.

نستعرض أبرزها فيما يلي:

1- مقاتلات أمريكية تقترب من ساحل  

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قاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في قاعدة جوام اليوم (أ ف ب)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي دخلت المجال الجوي الدولي فوق المياة الواقعة شرقي كوريا الشمالية، وذلك في استعراض للقوة بحسب وكالة أنباء رويترز.

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2- إيران تختبر صاروخا باليستيا جديدا

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 اختبار صاروخ باليستي إيراني في إيران اليوم (أ ف ب)

اختبرت إيران بنجاح الصاروخ "خرمشهر" الباليستي الجديد، الذي يمكن أن يحمل العديد من الرؤوس الحربية ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر..

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3- وفد كردى يصل بغداد لبحث سبل الخروج من أزمة استفتاء كردستان

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حشود في اقليم كردستان تمهيدًا لاجراء الاستفتاء (أ ف ب)

اجتمع الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد مع وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان المفاوض إلى بغداد.

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4-وزراء خارجية وقبرص واليونان يجتمعون في نيويورك

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وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني (ا ف ب)

عقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان اجتماعًا تشاوريًا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بهدف مواصلة التشاور حول سبل تعزيز اليات التعاون فيما بينهم، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الأزمات المتفاقمة التي يشهدها الإقليم.

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5- البرلمان التركي يمدد تفويضا يجيز إرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا

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البرلمان التركي يمدد تفويضا يجيز إرسال قوات عسكرية (أ ف ب)

مدد البرلمان التركي لعام واحد تفويضا يجيز للجيش التدخل في العراق وسوريا، وذلك قبل يومين من استفتاء على الاستقلال في إقليم كردستان العراق ترفضه أنقرة بشدة.

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مصراوي Masrawy

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