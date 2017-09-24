10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن دعم قطر للإرهاب ساهم في زعزعة الأمن في الشرق الأوسط، وصرح وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي بأن استفتاء كردستان قد يتسبب بحريق في المنطقة، وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بشائر النصر أضحت قريبة، واعتبر سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن خارطة الطريق الروسية الصينية هي الحل الأمثل لإنهاء أزمة كوريا الشمالية.

1 – الجبير: دعم قطر للإرهاب ساهم في زعزعة أمن المنطقة

الوزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن السعودية متمسكة بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتطرق للأزمة القطرية وأكد أن دعم الدوحة للإرهاب ساهم في زعزعة أمن المنطقة، وطالبها بالالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- وزير الدفاع التركي: استفتاء كردستان قد يتسبب بحريق في المنطقة

وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي (أرشيفية)

قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، إن إجراء الإقليم الكردي شمالي العراق لاستفتاء الانفصال "قد يتسبب بحريق في المنطقة". جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، جانيكلي، في جلسة استثنائية للبرلمان التركي، لمناقشة تفويض الجيش بإجراء عمليات في كل من سورية والعراق، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- وليد المعلم: بشائر النصر أضحت قريبة

وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل إلقاء كلمته أمام بمقر الأمم المتحدة اليوم (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، من على منبر الأمم المتحدة أن "بشائر النصر أضحت قريبة" في النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس 2011 بالنسبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال المعلم إن "سوريا ماضية بخطى واثقة نحو وأد الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وما تحرير حلب وتدمر وفك الحصار عن دير الزور ودحر الإرهاب من الكثير من المناطق الأخرى إلا دليل على ان بشائر النصر أضحت قريبة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- لافروف: خارطتنا هي الحل الأمثل للأزمة الكورية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن خارطة الطريق الروسية الصينية هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة مع بيونج يانج . وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك : " ليس لدينا مقترحات جديدة بشأن القضية النووية لشبه جزيرة الكورية لأننا على قناعة بإمكانيات خارطة الطريق الروسية الصينية التي وزعت في مجلس الأمن خلال شهر يوليو من العام الجاري لم تستنفذ بعد، لم نسمع مبررات عقلانية ردا على مقترحنا بشأن بدء العمل وفقا لها .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- وزير خارجية كوريا الشمالية: ترامب رجل عصابات وشخص مختل عقليا

وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو خلا إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة (أ ف ب)

شن وزير خارجية كوريا الشمالية هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت في خطاب أمام الأمم المتحدة ووصفه بأنه "شخص مختل عقليا مصاب بجنون العظمة وملك الكذب".

وقال الوزير ري يونغ هو امام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إن ترامب "رجل عصابات أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة" ضد كوريا الشمالية ويشكل اليوم "أكبر تهديد للسلام".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- قرقاش: الفيدرالية أفضل من الانفصال

وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش (أرشيفية)

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تمسّك بلاده بوحدة العراق، مُشيرًا إلى أن نظام الفيدرالية يتمتّع بمرونة تجعله بديلًا أفضل من مسألة الانفصال، داعيًا إلى الحوار لحل الأزمة بين أربيل وبغداد، وذلك قبل يومين من الاستفتاء المُزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري من أجل استقلال إقليم كردستان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- أبو مازن: حماس استجابت عمليا للشروط التي وضعناها للمصالحة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (أرشيفية)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن حركة حماس استجابت عمليا للشروط التي وضعتها القيادة الفلسطينية من أجل انهاء الانقسام وعودة الوحدة بين الشعب.

وأضاف الرئيس عباس: "سنعقد عدة اجتماعات للجنة المركزية والتنفيذية والقيادة الفلسطينية لمناقشة كافة المواضيع التي تحدثنا عنها أمام الأمم المتحدة وموضوع المصالحة الفلسطينية ، وإن ما أعلنته حماس جاء ملبيا لما طلبناه من إلغاء اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من العمل وصولا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- ميركل: لا أصلي من أجل الفوز في الانتخابات

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إنها لا تصلي من أجل الفوز في الانتخابات البرلمانية. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية أوضحت زعيمة التحالف المسيحي:" لا أصلي من أجل شأن سياسي محدد على هذا النحو". وتابعت ميركل:" والصلاة هي مسألة شخصية جدا على أية حال".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- جابريل: ميركل تمارس السياسة وفقا لنموذج ترامب

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

اتهم وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، المستشارة انجيلا ميركل ووزير المالية فولفجانج شويبله بانتهاج سياسة التسلح. وفي تصريحات لصحيفة " هافينجتن بوست"، قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي إن "ميركل وشويبله يمارسان سياسة وفقا لنموذج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وذلك في إشارة إلى مطلب ترامب لبلاده برفع نفقات الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- وزيرة خارجية الهند: باكستان مصنعا لتصدير الإرهاب

وزير خارجية الهند سوشما سواراج (أ ف ب)

انتقدت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج باكستان أمام الأمم المتحدة بقولها إن جارتها تنتج "إرهابيين" إلى العالم بينما تنتج الهند أطباء ومهندسين من الدرجة الأولى.

وتساءلت سواراج خلال كلمة ألقتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لماذا الهند اليوم قوة عظمى في تكنولوجيا المعلومات معترف بها في العالم، وباكستان معترف بها فقط كمصنع مهم لتصدير الإرهاب"؟

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا