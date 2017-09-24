رئيس تحرير "التليجراف" من شرم الشيخ: "سأنقل الصورة الحضارية عن المدينة فور عودتي"

جنوب سيناء - داليا منير:

وصل ريتشارد كارنيلوس رئيس تحرير جريدة التليجراف البريطانية، إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، برفقه زوجته الصحفية كاثرين بيرجين، لزيارة المعالم السياحية ونقل مظاهر الأمن والأمان.

وأبدى "ريتشارد"، سعادته لما وجده فور وصوله لمطار شرم الشيخ من التأمين بالمطار، ومعاملة العاملين للأفواج السياحية.

رافقه خلال الجولة، اللواء خالد متولي مدير إدارة اﻷزمات والكوارث بمحافظة جنوب سيناء، واللواء أحمد أبو عقيل الحكمدار والجهات اﻷمنية المعنية.

وأشار رئيس تحرير التليجراف إلى بقائه في شرم الشيخ يومين لزيارة اﻷماكن السياحية بالمحافظة والوقوف على المستجدات اﻷمنية بها وتصويرها لنقل الصور الصحيحة لمدى اﻷمن واﻷمان التي تتمتع بها المحافظة، ونقل الصورة الحضارية وجمال المدينة عبر الجريدة فور عودته.