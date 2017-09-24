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نائب: «تعليم النواب» تزور بعض المدارس لمتابعة أعمال الصيانة

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نائب: «تعليم النواب» تزور بعض المدارس لمتابعة أعمال الصيانة نائب: «تعليم النواب» تزور بعض المدارس لمتابعة أعمال الصيانة

التحرير

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قال النائب أحمد حنفي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن عدد من أعضاء اللجنة سيقومون بعمل زيارات ميدانية خلال الأسبوع الحالي، علي بعض المدارس المعينة، لمتابعة التوسعات وأعمال الصيانة الشاملة التي بدأت فيها كافة المدارس من الأسبوع الماضي.

وأضاف حنفي، لـ"التحرير"، أنه سيتم التأكد من عمليات الصرف الصحي ومراجعة الدسكات، وتسليم الكتب من المطابع للمخازن إلي المدارس، لكي يتم توزيعهاعلي الطلاب في أول يوم دراسة دون اقترانها بدفع المصروفات.

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وتابع: "أن اللجنة ستمر للتأكد من كافة ما تحتاجة المدارس ومتابعة النقواص، لافتا إلي أن اجتماع الوزير المزمع خلال الفترة المقبلةيناقش سلبيات وإيجابيات العملية التعليمة الجديدة".

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التحرير

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