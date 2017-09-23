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استعدادًا لموقعة نصف نهائي أفريقيا.. الأهلي يدخل معسكرًا مغلقا في تونس

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استعدادًا لموقعة نصف نهائي أفريقيا.. الأهلي يدخل معسكرًا مغلقا في تونس استعدادًا لموقعة نصف نهائي أفريقيا.. الأهلي يدخل معسكرًا مغلقا في تونس

التحرير

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، البقاء في تونس، حتى موعد مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر الجاري أو 1 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الأهلي في الدور نصف النهائي مع الفائز من النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس الليبي، حيث تقام مباراة العودة بينهما غدا بتونس، وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في بالتعادل السلبي دون أهداف.

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ويلعب النجم في تونس، وأيضا اختار الفريق الليبي أحد الملاعب التونسية كملعب له.

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