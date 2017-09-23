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مؤمن زكريا: الروح والإصرار هما سر الفوز على الترجي

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مؤمن زكريا: الروح والإصرار هما سر الفوز على الترجي مؤمن زكريا: الروح والإصرار هما سر الفوز على الترجي

التحرير

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أكد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي اليوم على فريق الترجي التونسي في رادس بنتيجة 2-1 والذي قاد الأهلي الي دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

و شدد مؤمن على أهمية التماسك الذي ظهر عليه لاعبو الأهلي في لقاء اليوم وقادهم إلى التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الروح والإصرار الذي تحلى به لاعبو الأهلي كان أهم ما يميزهم في لقاء اليوم، بالرغم من تأخر الفريق بهدف في وقت مبكر من أحداث اللقاء.

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وأكد زكريا أن أمنيته الأولى هي الفوز بدوري أبطال افريقيا مع الأهلي لاسيما وأنها البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع الأهلي حتى الآن.

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التحرير

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