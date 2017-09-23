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محمود طاهر يتحدث عن أسباب فوز الأهلي على الترجي

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محمود طاهر يتحدث عن أسباب فوز الأهلي على الترجي محمود طاهر يتحدث عن أسباب فوز الأهلي على الترجي

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المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، قال إنه كان على ثقة كبيرة في قدرة لاعبي فريق الكرة في الفوز على الترجي التونسي بملعب رادس والظفر ببطاقة التأهل لدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال طاهر عقب المباراة إنه كان واثقا من أن الله سيكافئ المجتهد، مشيرا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين اجتهدوا كثيرًا في الساعات الماضية واستعدوا بشكل جيد للمباراة.

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وأضاف «رئيس الأهلي» أن فريق الكرة حينما يلعب تحت ضغط يكون الأفضل ويؤدي بشكل جيد، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق دائما يكونوا على قدر المسئولية التي توضع عليهم.

وأوضح المهندس محمود طاهر إنه حرص على التوجه لغرفة خلع الملابس عقب المباراة لتهنئة اللاعبين على التأهل ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد للفوز بالبطولة.

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التحرير

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