رامي ربيعة: شخصية الأهلي تظهر وقت الشدائد

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قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شخصية الفريق كان لها الدور الأكبر في الفوز على الترجي التونسي بإياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

وأوضح أن شخصية الأهلي ظهرت بشدة من خلال القدرة على التماسك في أصعب الأوقات، والتركيز الشديد الذي قدمه اللاعبون رغم التأخر بهدف نتيجة ركلة الجزاء، ورغم وجود غيابات بصفوف الفريق.

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وأشار الى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم لإسعاد الجماهير، وكانوا بالفعل على قدر المسئولية الكبيرة بعد مطالبة الجماهير لهم في المران الأخير قبل السفر بضرورة تحقيق الفوز ومواصلة السعي نحو التتويج باللقب.