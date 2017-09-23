صالح جمعة يتغنى بجمهور الأهلي

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علق صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مساندة جماهير القلعة الحمراء، طوال الفترة الماضية، وعلى مساندته للفريق في مباراة الترجي التونسي.

وكتب جمعة، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا "ليك جمهور فى الشدة طبيبك ما انت حبيبه وهو حبيبك .. زى ماترسى معاك هيساندك تخسر تكسب مش هيسيبك".

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ونجح الأهلي في الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الترجي التونسي، حيث تعادل الفريقين في لقاء الإياب بالقاهرة 2-2 بينما نجح المادر الأحمر في إنهاء لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد لتكون مجموع المبارتين (4-3) لصالح الأهلي.