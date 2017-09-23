عبد الحفيظ بعد الفوز على الترجي: الأهلي يعرف كيف يحقق ما يريد (فيديو)

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أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي 4ـ3 في مجموع مباراتي دور الثمانية.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وأوضح «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته عقب المباراة لـ «قناة الأهلي» عقب مباراة الإياب التي فاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف اليوم السبت، أن الأهلي صعد لنصف النهائي على حساب فريق قوي، لكنه حتى الآن لم يحقق اللقب، مضيفًا أن الأهلي فريق يعرف كيف يحقق ما يريده.