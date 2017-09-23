«رادس يا وش السعد».. 4 أسباب أكدت «سحر الفانلة الحمراء» في مواجهة الترجي

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نجح الأهلى في التأهل إلى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجى التونسي بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب رادس فى إياب دور الثمانية بالبطولة الإفريقية.

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء النجم الساحلى التونسي و أهلى طرابلس الليبى لمواجهته في نصف نهائي البطولة.

ونستعرض لكم فى السطور التالية أبرز الملامح من فوز الأهلى على الترجى والصعود لنصف نهائى البطولة..

- تألق معلول

رغم أن على معلول تسبب فى الهدف الأول لفريق الترجى بعد أن مرر كرة قصيرة للحارس شريف إكرامى جعلته يصطدم مع مهاجم الترجى وتم احتسابها ركلة جزاء للفريق التونسي تقدم من خلالها على الأهلى، إلا أنه عاد سريعًا للقاء وصالح جمهوره وكان كلمة السر في تحويل دفة اللقاء لصالح الأهلى بعد أن نجح في إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 50 ليمنح فرصة كبيرة للأهلى فى العودة للمباراة مبكرًا.

ولم يكتفى معلول بإحرازه هدف بل صنع هدف الفوز لفريقه بعد عرضية رائعة للاعب جونيور أجاي نجح الأخير فى إسكانها الشباك ليفوز الأهلى ويصعد لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

- تغيير أجاي

دفع البدرى مدرب الأهلى باللاعب جونيور أجاي بدلًا من مؤمن زكريا بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثانى، ونحج اللاعب فى تغير طريقة اللعب بالكامل فى الوقوف على الكرة بشكل جيد وهذا ما منح فريقه مساحات كبيرة فى دفاعات الترجى التونسي، وشارك اللاعب فى صناعة الهدف الأول بعد أن مرر الكرة للاعب عبدالله السعيد قبل أن يمرر عرضية وصلت إلى معلول الذى أحرزها فى الشباك.

وأثبت أجاي أنه قرار البدري بالدفع به فى المباراة كان ناجحًا للغاية بعد أن نجح فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، والذى أهدى الصعود لفريقه.

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لاشك أن أهداف الأهلى التى أحرزها كلاً من على معلول وجونيور أجاي كانتا فى متناول الحارس بن شريفيه لكنه تعامل معهما بشكل خاطئ وذلك ما أهدى الفوز لفريق الأهلى، وكان الأحمر قريبًا فى أكثر من فرصة لاحراز أهداف بسبب أخطاء بن شريفية.

- رادس وش السعد

كثيرًا ما حسم الأهلى التأهل وحصد البطولة الإفريقية على ملعب رادس على حساب الفرق التونسية، والذى يعتبر جمهور الأهلى وش السعد على الفريق، فالتاريخ يذكر العديد من المواجهات التى إنتهت لصالح الأهلى على حساب الفرق التونسية.

حيث فاز الأهلى على الصفاقسى بهدف أبو تريكة الشهيري فى نهائي دورى أبطال إفريقيا 2006 والذى جمع الفريقين على ملعب رادس ونجح الاهلى فى العودة باللقب.

وتمر السنين ويكرر الاهلى نفس سيناريو ملعب رادس بالفوز على الترجى التونسي بهدفين لهدف فى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 بهدفي جدو ووليد سليمان، ليصبح رادس وش السعد على جمهور الأهلى.

وخاض الأهلى مواجهة صعبة امام الإفريقي التونسي عام 2015 ببطولة الكونفيدرالية فبعد أن إنتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب السويس بهدفين لهدف ، وقع الأهلى فى فخ الهزيمة فى لقاء الإياب على ملعب رادس ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التى إبتسمت للاهلى لتستمر إبتسامة ملعب رادس للمارد الأحمر أمام الفرق التونسية.

فوز الأهلى على الترجى فى المباراة التى جمعت بينهم على ملعب رادس فى بطولة الكونفيدرالية والتى إنتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد أحرزه جون أنطوى ، قبل أن يفوز الأهلى على ملعب السويس بثلاثية نظيفة.

وواصل الأهلي اليوم تفوقه على الفرق التونسية عندما يلتقى بها على ملعب رادس بالفوز بثنائية وفى اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على ملعب رادس ضمن منافسات دور الـ8 بدورى أبطال إفريقيا 2017.