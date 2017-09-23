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بكاء شريف إكرامي بعد فوز الأهلي على الترجي (فيديو)

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بكاء شريف إكرامي بعد فوز الأهلي على الترجي (فيديو) بكاء شريف إكرامي بعد فوز الأهلي على الترجي (فيديو)

التحرير

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دخل شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد فوز فريقه على الترجي التونسي، والتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة. 

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وكان «إكرامي»، قد تسبب في الهدف الثاني في شباك المارد الأحمر، بمباراة الذهاب على ملعب برج العرب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

 

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التحرير

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