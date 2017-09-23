جماهير الأهلي تحتفل مع اللاعبين في فندق الإقامة

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حرصت جماهير النادي الأهلي على مصاحبة حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق إقامتهم في تونس.

وقام حوالي 500 مشجع بمرافقة اللاعبين والجهاز الفني وباقي البعثة خلال رحلتهم من الملعب إلى فندق إقامتهم وذلك من أجل الاحتفال مع اللاعبين.

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ونجح الأهلي في الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الترجي التونسي، حيث تعادل الفريقين في لقاء الإياب بالقاهرة 2-2 بينما نجح المارد الأحمر في إنهاء لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد لتكون مجموع المبارتين (4-3) لصالح الأهلي.