مصرع عامل "صيني" سقط من أعلى حافلة بالمنيا.. ووالده يطالب بحرق الجثة

المنيا ــ ريمون الراوي:

تسبب مصرع عامل صيني في حادث عارض بطريق صحراوي بنطاق محافظة المنيا، في إثارة جدل قانوني، بعد مطالبة ذويه بحرق جثمانه طبقًا لمعتقداتهم، الأمر الذي تطلب البحث عن سند قانوني أمام طلب الأسرة، فيما أكدت مصادر طبية بالمنيا عدم وجود أية سابقة لحرق جثث موتى بمصر، رغم وجود مادة قد يستند إليها.

ولقي عامل بشركة صينية متخصصة في تركيب أبراج كهرباء الضغط العالي، مصرعه بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، إثر سقوطه من أعلى حافلة محملة بقطع ضخمة من أجزاء أبراج الكهرباء، وتبين أن المتوفى صيني الجنسية.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "يانج.ت.ج" - ٥٠ سنة، عامل بشركة صينية متخصصة في تركيب أبراج كهرباء الضغط العالي، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.

وانتقل لمعاينة محل الواقعة المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وتبين مصرع المذكور إثر سقوطه من أعلى حافلة محملة بمقاطع ضخمة من أجزاء أبراج الكهرباء وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش صحة بندر المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان ما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء بتقرير مفتش صحة بندر المنيا، أن الوفاة نتيجة ادعاء سقوط من أعلى حافلة لوري، أدى لكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل في التنفس وكدمات بالوجه، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وباستدعاء والد المتوفى وشهود العيان في وجود مترجم، طلبوا من النيابة السماح باتخاذ إجراءات حرق الجثة وفقًا لمعتقداتهم، فيما قررت النيابة العامة استمرار التحفظ عليها بمشرحة مستشفى المنيا العام لحين استطلاع رأي سفارة الصين بمصر.

وردًا على الإجراءات الصحية الواجبة في حرق الجثث، قال الدكتور هاني إسحق شحاتة: "إنه بموجب نص المادتين 19 و20 من اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم الجبانات"، فإنه لا يجوز حرق الجثث إلا بموجب وصية كتابية مسبقة من المتوفى، شريطة أن يبيح ذلك معتقده الديني مع موافقة أقاربه وذويه، وقرار النيابة العامة بالتصريح بالحرق، وتحت الإشراف الصحي والأمني، غير أنه لا يوجد نهائيًا بمصر "أفران" معدة لهذا الشأن، ولا توجد سابقة واحدة لهذا الإجراء تحت الإشراف الطبي.