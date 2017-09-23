معتز عبد الفتاح: «روح الفانلة الحمراء فخر لنا جميعا كمصريين» (فيديو)

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هنأ الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، النادي الأهلي، لفوزه على الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في رادس، بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا: «ألف مبروك للنادي الأهلي.. روح الفانلة الحمراء مفخرة لنا جميعًا كمصريين.. أداء عظيم».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم السبت، «أُجدد دعوتي لهيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، خد فريق الأهلي على بعضه وغير 3 - 4 لاعيبة منهم حراسة المرمى، وإن شاء نصعد كأس العالم بلا شك».

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وتابع: «اللاعب المغربي وليد أزارو، محتاج عَمّرة ويشد حيله شوية، وإكرامي محتاج يركز، اللاعيبة بتبذل مجهود خرافي لكن هو بيعمل أخطأ، ولا نُنكر أنه أنقذ مرماه فيما بعد في أكثر من كرة، لكن إزاي مصر مفيش فيها حراس مرمى كويسين؟، مفيش حد يشيل الشيلة بعد الحضري؟».