خالد منتصر: أكشاك الفتوى بالجامعة نوع من الابتزاز الديني

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استنكر الدكتور خالد منتصر ما يتداول حول إنشاء أكشاك للفتوى داخل الجامعات، موضحًا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار صرح في وقت سابق بأنه لن يسمح بممارسة الأحزاب السياسية نشاطها داخل الجامعة.

وتساءل منتصر، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج «مساء دي إم سي»، عبر فضائية «دي إم سي»: «إزاي يمنع ممارسة العمل السياسي داخل الجامعة، ويسمح بإنشاء تلك الأكشاك والتي تُعد نوع من أنواع الابتزاز الديني» على حد تعبيره.

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وأشار إلى أن هناك نوعا من الابتزاز الديني من بعض المؤسسات تقوم الدولة بالاستجابة لها، ويتم بعد ذلك الدخول في صراعات، متابعا: «نحن أكثر إيمانًا منكم، والتانيين يقولوا لا إحنا أكتر وهكذا».

ورأى أن دخول تلك الدائرة لا تنتهي، مستكملا: «الجدل الديني في أي دولة مدنية لا يخرج للشارع بهذه الحدة، ومكانه المساجد فقط».