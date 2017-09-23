الإبراشي عن نهاية العالم: لا يعلمها إلا الله (فيديو)

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انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، تنبؤ بعض الأشخاص بنهاية العالم، اليوم السبت، قائلًا: «نهاية العالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أحدًا أن ينتزع هذه الصلاحيات الإلهية أو يمكن لأي عقل بشري أن يصدق هذه الأكاذيب».

وأضاف الإبراشي خلال برنامجه «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «والغريب أن بعض الناس أجلت شغلها أو صفقاتها حتى معرفة هل ستكون نهاية العالم كما يقولون أم لا؟».

جدير بالذكر أن تنبؤات مزعومة لعلماء فلك أكدوا فيها أن اليوم 23 سبتمبر سيشهد نهاية الحياة على كوكب الأرض، استنادًا إلى كتاب (الكوكب المجهول.. الوصول 2017) الذي نشره ديفيد ميد، الخبير في علم الأعداد، الذي زعم بأن كوكبًا خفيًا لم يرصده العلماء بعد، اسمه «نيبرو»، سوف يصطدم بالأرض ويدمرها.

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وأكّدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عدم صحة هذه المزاعم، وعدم وجود أي دليل على كوكب نيبيرو المزعوم.