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«الأرصاد»: أرسلنا إنذارا مبكرا إلى المحافظين استعدادا للسيول

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«الأرصاد»: أرسلنا إنذارا مبكرا إلى المحافظين استعدادا للسيول «الأرصاد»: أرسلنا إنذارا مبكرا إلى المحافظين استعدادا للسيول

التحرير

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قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبدالعال، إن فصل الخريف يشهد عدة تغيرات سريعة وحادة، منها الأمطار التي تصل إلى حد السيول خاصة على محافظات المحاطة بالجبال، مشيرًا إلى أنه تم إرسال إنذار مبكر للمحافظين للاستعداد لمواجهة أية سيول.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة لبرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد»، مساء اليوم السبت، أنه تم توجيه تحذيرات للمحافظين للاستعداد للسيول بتطهير مخرات السيول وغيرها من الاستعدادات بتطهير مجاري الأمطار في الأراضي المنبسطة.

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ولفت إلى أن تلك المحافظات المعرضة لخطر السيول هي محافظات الجنوب وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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