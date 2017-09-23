برلمانية: سأقدم مشروع قانون لمنع التسول في كل أنحاء الجمهورية

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قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، مساء السبت، إنها ستتقدم بمشروع قانون يتضمن منع التسول داخل نطاق مصر.

وأضافت النائبة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، «كلنا شايفين شكل المتسولين، وأعدادهم زادت بشكل كبير، وبالتالي سأتقدم بمشروع قانون لمنع التسول».

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أوضحت أنها في مرحلة الدراسة وسأحاول عمل إحصائية سليمة وصحيحة، فالقانون سيشمل جميع المتسولين في كل مكان، مطالبة بعمل حماية لتلك الشريحة من أبناء المجتمع وتخصيص مورد رزق لهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.