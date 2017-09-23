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سمير راغب: الجيش نجح في حصر الإرهاب بمساحة 0.5% من سيناء

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سمير راغب: الجيش نجح في حصر الإرهاب بمساحة 0.5% من سيناء سمير راغب: الجيش نجح في حصر الإرهاب بمساحة 0.5% من سيناء

التحرير

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قال العميد سمير راغب، الخبير الأمني ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتجية، إن التكفيري الذي ألقت القوات المسلحة القبض عليه في سيناء كانت بحوذته مخدرات، وهو ما يعكس أن تلك التنظيمات هي تزاوج بين عناصر إجرامية كانت موجودة بالفعل مع عناصر تكفيرية وأخرى تحمل أيديولوجيات لها دوافع سياسية، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس صورة عن عناصر التمويل الداخلي والخارجي.

وأضاف راغب، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد»، أن القوات المسلحة من بدء وجودها في سيناء ضمن قوات إنفاذ القانون أحكمت سيطرتها على المناطق، وأصبح هناك خبرة لدى مقاتليها بطبيعة الأرض، كما أصبح وصول قوات انفاذ القانون لهدف أصبح أسهل، موضحًا أن حجم الانجاز في القضاء على الإرهاب يقاس بحجم التحدي.

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وأكد أن حجم التحدي كان كبيرًا، وهو إرهاب غير مسبوق، كما وصفه الرئيس عبد الفتاح ، مشدّدًا على أن القوات المسلحة نجحت في حصر الإرهاب في منطقة 0.5% من مساحة سيناء وهذا تحدٍ كبير، وتم محاصرته في منطقة جنوب رفح والعريش والشيخ زويد، لافتًا إلى أن قبائل الشيخ زويد أعلنوا منذ أشهر أنها خالية من الإرهابيين، وأصبح لقوات انفاذ القانون القدرة على الوصول لمناطق كانت تمثل «مثلث موت» والتي أصبحت تحت سيطرة الأمن.

وأشار راغب، إلى أن التحدي الحقيقي للدولة هو استمرارها من مؤسسات خدمية من مدارس ومستشفيات، وهذا هو التحدي الحقيقي، ونجحت القوات على كامل أراضي الدولة أن تمنع تلك الظاهرة من العبور إلى الكتلة الرئيسية إلا في بعض المحاولات اليائسة.

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التحرير

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